Экс-главу банка БКФ Миримскую приговорили к 19 годам колонии за взятки

Бывшего президента банка БКФ, основательницу АО «Русский продукт» Ольгу Миримскую приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о взятках. Об этом корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Измайловский суд также обязал ее выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей.

Свою вину предпринимательница так и не признала.

Миримскую обвинили в даче двух взяток и попытках дать еще три. Так, по версии следствия, в конце 2016 года Миримская передала взятку двумя автомобилями. Кроссовер Honda-CR-V стоил 1,25 миллиона рублей, а внедорожник Mitsubishi Outlander — 2 миллиона рублей. Машины, считает сторона обвинения, следователь Юрий Носов получил за продвижение в уголовном деле в отношении бывшего сожителя Миримской — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. В тот момент его обвиняли в похищении новорожденной дочери Миримской.

Также Ольге Миримской вменили три эпизода попытки дачи взятки судьям, которые рассматривали в 2014–2016 годах споры по разделу имущества между ней и ее бывшим мужем Алексеем Голубовичем.

Виновным признали и получившего взятку Юрия Носова — ему в виде наказания назначили 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительнице Ингушетии дали три года тюрьмы за продажу дочери.