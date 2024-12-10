Путин перечислил школьные предметы, которые формируют культурный код россиян

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Путин: история, литература и география формируют культурный код россиян

Путин перечислил школьные предметы, которые формируют культурный код россиян

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Ранее президент также призвал снизить бюрократическую нагрузку на учителей.

История, литература и география — это те школьные предметы, которые формируют культурный код россиян. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Думаю, то, что вы сказали по поводу истории, литературы, географии — очень правильно, в совокупности именно. Потому что эти предметы действительно формируют наш культурный код, что чрезвычайно важно. Чрезвычайно», — подчеркнул глава российского государства.

При этом глава РФ также призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. По его словам, учителя должны иметь больше времени для обучения и воспитания детей. Однако педагоги, как и медицинские работники, зачастую перегружены документами, которые мешают им выполнять основную работу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин наградил школьников Тимура Гуреева и Андрея Горбунова, которые помогали пострадавших во время нападения террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл».

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