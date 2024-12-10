У школьницы остановилось сердце в автобусе после посещения бассейна в Москве

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 77 0

Девочке было всего 17 лет.

У школьницы остановилось сердце в автобусе после посещения бассейна в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У ученицы 11 класса остановилось сердце в автобусе после посещения бассейна в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что 17-летняя школьница вместе с мамой посетила бассейн и там резко почувствовала себя плохо — ей стало трудно дышать.

«Девочка вернулась домой, отдохнула и затем поехала гулять. Однако в автобусе ей снова стало плохо», — отметил собеседник.

Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, но в чувство москвичку так и не удалось привести. Школьницу госпитализировали,  она вскоре скончалась в больнице.

Для установления причины смерти тело девочки направили в морг. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что тело новорожденного ребенка обнаружили в одном из хостелов в Чите. Его мать умерла на следующий день.

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