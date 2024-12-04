Тело новорожденного ребенка нашли в хостеле в Чите

Тело новорожденного ребенка обнаружили в одном из хостелов Читы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Малыша нашли в конце прошлой недели. При этом отмечается, что мать ребенка умерла в больнице на следующий день после обнаружения тела младенца.

Прокуратура по данному факту проводит проверку. Сотрудники ведомства оценят работу органов системы профилактики. Также контролируется ход и результаты процессуальной проверки.

Прежде сообщалось, что семейная пара из Челябинска обратилась в Генпрокуратуру с просьбой взять на контроль расследование смерти их новорожденного сына. Дело было возбуждено еще два года назад, но застопорилось. Осенью 2022 года у беременной вторым ребенком Елены Ершовой произошли преждевременные роды, но все в итоге прошло хорошо.

Однако после прививки от гепатита мальчик начал задыхаться, его перевели в другую больницу, где у него обнаружили порок сердца, отек мозга и даже порванные легкие.

Однако про порванные легкие известно лишь со слов безутешных родителей. Официально ребенок умер от врожденного порока сердца и инфекции. Подтвердить или опровергнуть диагнозы и слова родителей практически невозможно. К работе пришлось привлечь лучших российских специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ребенок погиб на прогулке в детском саду в Нижнем Новгороде. Мальчику было три года.