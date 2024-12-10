Россия возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Движение поездов было приостановлено в 2020 году из-за пандемии.

Россия возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР

Фото: www.globallookpress.com/ Jiang Hongjing

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Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и Северной Кореей, приостановленное в 2020 году. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

«С вводом графика движения на 2024–2027 годы возобновляется курсирование международных поездов № 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган — Хасан формирования Министерства железных дорог КНДР», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состав на китайском направлении будет курсировать с 15 декабря ежедневно в 10:00 из Суйфэньхэ и в 17:43 из Гродеково.

Поезд в КНДР вернется в расписание 16 декабря и будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам: в 12:00 со станции Туманган и в 15:30 со станции Хасан.

Время отправления поездов — местное.

Решение о приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем и КНДР было принято в феврале 2020 года в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, с которым Северная Корея имеет общую границу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Малайзия планируют наладить прямое авиасообщение и ищут решение для запуска рейсов.

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