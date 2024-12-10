«Не один десяток»: Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия у Белоруссии

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 41 0

Лукашенко: в Белоруссии есть ядерное оружие

«Не один десяток»: Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия у Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На прошлой неделе глава РБ также договорился с Путиным о размещении в Республике ракетных комплексов «Орешник».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в стране есть ядерное оружие. Его слова передает агентство «Белта».

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: „А, это шутка, никто ничего не ввез“. Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», — заявил Лукашенко.

Так он ответил на вопрос о планах разместить в Республике российские ракетные комплексы «Орешник», которые не являются ядерным оружием, но обладают очень большой мощностью.

На прошлой неделе Лукашенко и президент России Владимир Путин подписали договор о гарантиях безопасности, который подразумевает размещение «Орешников» на территории Белоруссии. Отмечалось, что инфраструктура для такого вида вооружения сохранилась в стране еще со времен Советского Союза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракетные комплексы «Орешник» могут начать размещать в Белоруссии во второй половине 2025 года.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год