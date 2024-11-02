Сотруднику липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности после побега заключенных

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

Начальнику цеха липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности

Сотруднику липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности после побега заключенных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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На протяжении трех месяцев никто из сотрудников не замечал, как шестеро заключенных рыли подкоп.

Начальнику цеха Центра трудовой адаптации осужденных ИК-2 по Липецкой области предъявлено обвинение в халатности в связи с недолжным исполнением обязанностей. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Липецкой области.

«По данным следствия, обвиняемый, будучи обязанным контролировать нахождение осужденных на закрепленных за ними рабочих местах, пресекать их бесконтрольное передвижение и принимать меры по недопущению побегов, ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности, что позволило заключенным самовольно покидать рабочие места», — сообщили представители ведомства.

Упомянутому сотруднику предъявили обвинение по статье 293 части 1 УК РФ (халатность). Представители правоохранительных органов продолжают проверку по факту произошедшего. Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации контролирует ситуацию.

Шестеро отбывающих наказание за статьи о хранении и распространении наркотических веществ, а также изнасиловании, сбежали из исправительной колонии через туннель, которые они рыли на протяжении трех месяцев.

Пятерых беглецов уже задержали. Они заявили, что направлялись «домой». Известно, что они являются уроженцами стран ближнего зарубежья.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россиянка рассказала об обрушении на вокзале Нови-Сада.

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