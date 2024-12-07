Чтобы не треснули весы: как накрыть новогодний стол без вреда для фигуры

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 292 0

Нутрициолог Сирош рассказала, как не брать лишние кг после новогоднего застолья

Фото, видео: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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Гости не останутся голодными.

Порадовать гостей за новогодним столом вкусной едой можно без ущерба для фигуры. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала нутрициолог Мария Сирош.

Врачам уже давно известен такой феномен, как «праздничный набор килограммов». Заключается он в том, что за время различных торжественных событий люди наедают несвойственные им лишние килограммы, которые зачастую бывает очень непросто сбросить.

Чтобы избежать подобных неприятностей, специалисты рекомендуют разделить блюда поровну на полезные и не очень. Таким образом вы сможете компенсировать жирное и сладкое чем-то свежим и полезным.

В первую очередь эксперт советует выбирать менее жирные кусочки мяса для новогодних блюд. Например, грудки вместо ножек или крылышек. В основу салатов лучше добавить зелень, а заправку сделать более легкой. Например, вместо майонеза использовать греческий йогурт или нежирную сметану.

Фрукты и орехи на новогоднем столе помогут отвлечься от десертов и никак не навредят вашей фигуре. К тому же, они содержат полезные жиры, которые стабилизируют скачки сахара в крови и снижают уровень инсулина, отвечающего и за набор лишнего веса.

Нутрициолог также рассказала о нескольких необычных и вкусных блюдах, которые помогут украсить ваш праздничный ужин и не стать причиной поломки весов на утро после застолья.

«Во-первых, это салат с гранатом и авокадо. Вы кладете в салат рукколу, гранат, авокадо немного орехов и можете заправить это все лимоном с соком или оливковым маслом. Еще одно блюдо, которое по вкусу напоминает суши или роллы, но, тем не менее, оно не супер вредное и красивое и как раз подойдет для новогоднего стола. Вы берете огурец, нарезаете его тонкими полосками. Можно попробовать ножом, можно овощечисткой. Намазываете на него творожный сыр и кладете кусочки слабосоленого лосося и скручиваете это в ролл. Это вкусно, празднично и все гости оценят», — советует врач.

Если же вам все-таки хочется порадовать себя чем-то сладким, то вкусный десерт можно приготовить из запеченных яблок, орехов и корицы. Вместо привычных же лимонадов, на стол можно поставить воду с кусочками фруктов и ягод или мятой.

А вот алкогольные напитки, с которыми, разумеется, лучше не перебарщивать, стоит запивать водой, чтобы лучше контролировать процесс опьянения и не выпить слишком много. Эксперт советует отказаться от крепких напитков, настоек и пива, и ограничиться легкими сидрами.

Кроме того, нутрициолог посоветовала не жарить, а варить, тушить или готовить на пару любые новогодние блюда, чтобы минимизировать удар по вашему желудку.

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