Под зарубежными кураторами: в Петербурге задержали пособников телефонных мошенников

Эфирная новость 59 0

В Петербурге задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подозреваемые арендовали квартиру и установили в ней специальное оборудование.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. Четверо жителей Северной столицы стали участниками преступной группы. По данным МВД, они выполняли задания зарубежных кураторов.

В арендованной квартире подозреваемые установили специальное оборудование. С его помощью регистрировали SIM-карты на иностранцев или несуществующих абонентов. Как раз на эти номера жертвы мошенников переводили деньги. Впоследствии их обналичивали или переводили в криптовалюту.

Преступная схема действовала с начала года. За свою работу подозреваемые получали порядка десяти тысяч рублей в сутки. По версии следствия, обманутыми могли оказаться сотни россиян. Задержанным предъявлено обвинение, сейчас они находятся под стражей.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год