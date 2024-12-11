Под зарубежными кураторами: в Петербурге задержали пособников телефонных мошенников

Подозреваемые арендовали квартиру и установили в ней специальное оборудование.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. Четверо жителей Северной столицы стали участниками преступной группы. По данным МВД, они выполняли задания зарубежных кураторов.

В арендованной квартире подозреваемые установили специальное оборудование. С его помощью регистрировали SIM-карты на иностранцев или несуществующих абонентов. Как раз на эти номера жертвы мошенников переводили деньги. Впоследствии их обналичивали или переводили в криптовалюту.

Преступная схема действовала с начала года. За свою работу подозреваемые получали порядка десяти тысяч рублей в сутки. По версии следствия, обманутыми могли оказаться сотни россиян. Задержанным предъявлено обвинение, сейчас они находятся под стражей.