Визги, драки, мат: россияне жалуются на посетителей ночных клубов в спальных районах

Клиенты питейных заведений не дают покоя жителям многоэтажек. В какие органы обращаться, чтобы решить эту проблему?

Среди основных требований, который россияне предъявляют к арендуемому жилью, — тихие соседи. Но в некоторых случаях эта задача становится нерешаемой. А все из-за питейных заведений, которые располагаются на первых этажах многоквартирных домов.

Именно по этой причине в Ярославской области с марта могут разрешить продажу алкоголя в таких местах только при наличии зала обслуживания. Но решит ли это проблему постоянного шума, пьяных драк и вовсе не гастрономических ароматов под окнами? Подробности рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Ночной клуб гремит на весь Сыктывкар. Пока посетителям весело, люди из соседних домов просто сходят с ума. Дискотека до девяти утра, и всю ночь — разборки и потасовки во дворе, с полицией и неотложками. Местные жители даже ведут видеодневник драк и нарушений.

«Бесконечные разборки, драки, справление нужды и содержимого желудка, употребление наркотиков, грязь и мусор. Пьяные неадекваты расходятся по всему району, идут в наши дворы, будят наших детей, портят наше имущество. Жить в таких условиях не просто невыносимо, а опасно для здоровья и жизни людей», — жалуются местные жители.

Так продолжается уже 17 лет. Многодетная семья Малышевых переехала в этот спальный район, когда клуб был еще приличным рестораном. После смены владельцев заведение переформатировали. Теперь это ночная дискотека. По словам жителей, особенно страшно под утро, когда посетители навеселе.

«Я раньше вызывала полицию на громкий звук, доносящийся с машин на вопли девушек молодых, которых тащили в кусты. Переживала за каждого человека, которого били перед моими глазами», — рассказывает Мария Михайлова.

Клуб «СССР» — стабильно в антирейтинге городских заведений общепита. Только в этом году полиция сюда приезжала 142 раза.

Жители даже пытались судиться с дискотекой во дворе, но проиграли. Основной аргумент — дебоширят не сотрудники, а посетители, к ним вопросы. Вот руководство «СССР» встречается с населением, проводит экскурсию, дескать все нормы соблюдаются. Возражения людей не слышат.

Впрочем, от регулярных жалоб и проверок руководство бара, похоже, устало. С шумными клиентами решили бороться радикально. Администратор заведения недавно битой избил мужчину. Пострадавший в реанимации.

«Мне просто стыдно за этих людей. За что воевали наши деды? Вот за эту Россию воевали? Вы знаете, если сейчас этот вопрос не решим мы, этот вопрос перекладываем на детей, на внуков. А почему они должны это решать? Когда-то решили деды для нас, вот завоевать вот эту свободу. А мы что? Мы превратили ее в гадюшник, вот эту свободу. Это разве справедливо?» — говорит местная жительница.

Сейчас деятельность таких заведений в России никак не регулируется. Шумный клуб может беспрепятственно открыться в любом спальном районе.

Центр Владивостока. В одной из зданий — безумно дорогая коммерческая недвижимость, а квартиры год от года становятся только дешевле. И вроде соседи нормальные. Через 200 метров — администрация города, через дорогу — приемное отделение роддома, дальше краевое Управление МВД России по Приморскому краю. Причина скрывается за дверью небольшой пристройки, где можно выпить и поесть.

Людмила Петровна — инвалид. Не спит по ночам уже четыре года.

«Шумные, смех, порой маты. Девочки — так вообще визжат. В часа два бар закрывается. И вот посетители выходят и ждут такси. И это длится где-то с двух до четырех утра. В это время я просыпаюсь и вообще не сплю», — рассказывает Людмила Борисова.

Во дворе — грязь, в подворотне — аммиачный запах.

Бороться с такими заведениями можно только с помощью закона о тишине.

«После 23:00 можно обратиться в полицию. Для того, чтобы произвести замеры в присутствии сотрудников полиции и далее предоставить данный материал для Роспотребнадзора, который в свою очередь может приостановить деятельность данного предприятия на 60 дней», — объясняет адвокат Игорь Ким.

Опыт сыктывкарского клуба показывает, что этот метод не работает. Проблему может решить ограничение на продажу алкоголя. В магазинах спиртное не продают по ночам. Такие меры сейчас действуют во многих регионах — их вводят региональные власти. Но пока ни в одном из субъектов России эти меры не распространяются на заведения общепита.