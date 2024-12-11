Наше удивительное тело: зачем у беременных и кормящих мам удлиняется кишечник

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 68 0

Доцент Тарасова: у беременных увеличивается кишечник для лучшего питания

Врач рассказала, зачем у беременных и кормящих удлиняется кишечник

Фото: 5-tv.ru

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Врач рассказала, почему и как это происходит.

У беременных женщин и кормящих мам кишечник удваивается. Об этом удивительном факте рассказал aif.ru доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Ольга Тарасова.

Специалист подтвердила слова ученых из Венского медицинского университета. Согласно их исследованиям, опубликованным в журнале Nature, подобные изменения в организме помогают будущей маме лучше питаться.

Тарасова добавляет, что рождение ребенка – это такой глобальный процесс, который не может не сопровождаться изменениями в организме. Тело женщины буквально перестраивается для того, чтобы как можно безопаснее и комфортнее выносить малыша.

Прежде всего, большие изменения происходят в гормональной системе — растет количество гормонов эстрогена и прогестерона.

Все это влияет на изменения работы ряда систем, в том числе желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

Эксперт отмечает, что во время беременности тонус ЖКТ снижается из-за увеличения матки. Это, в свою очередь, влияет и на желудок, который переходит в вертикальную плоскость из горизонтальной. Передвижение еды в кишечник становится более затруднительно, и здесь высок риск появления изжоги после приема пищи.

Кроме того, во временя беременности высок риск запоров. Также в этот период увеличивается всасывание в кишечнике микроэлементов, воды и питательных веществ из-за чего он увеличивается в размерах.

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