«Дешевый пиар»: Захарова разоблачила вбросы об ударе по поезду с чиновниками на Украине

Захарова объяснила вбросы об ударе по поезду с чиновниками на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы преднамеренном ударе российских военных по поезду с западными чиновниками являются частью информационной кампании. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте МИД РФ.

По словам дипломата, российские военные 13 сентября действительно наносили удары, однако, как утверждает Захарова, целями были исключительно военные объекты и объекты транспортно-логистической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

Она отметила, что Россия считает железнодорожные узлы, депо и подвижной состав, задействованные для перевозки вооружений, законными военными целями.

«Не станем комментировать дешевый пиар <…> Цель раздуваемой информационной кампании очевидна — в очередной раз попытаться выпросить военные поставки для режима (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского через запугивание европейского обывателя некой «российской угрозой у ворот НАТО», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что российская сторона, по ее словам, не наносит удары по мирному населению и гражданскому транспорту. Она добавила, что ранее Москва предупреждала иностранных граждан, включая дипломатов, о рисках поездок на Украину.

Захарова также заявила, что западные политики и дипломаты, посещающие Украину, должны учитывать возможные угрозы безопасности и принимать во внимание ранее сделанные предупреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова заявила о провале политики изоляции России со стороны Запада. Официальный представитель МИД РФ отметила, что попытки исключить Россию из мирового взаимодействия, по ее мнению, не дали результата.

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