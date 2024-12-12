Политическая турбулентность: Шольц намерен потребовать у парламента вотум доверия

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Канцлер Германии Олаф Шольц потребует у парламента вотум доверия

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kira Hofmann; 5-tv.ru

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Канцлеру Германии необходимо получить не менее половины всех голосов, чтобы провести досрочные выборы в начале 2025 года.

Германия — на грани политической турбулентности. Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц потребует у парламента вотум доверия.

Однако само голосование пройдет в понедельник. Для победы в нем канцлеру необходимо получить не менее половины всех голосов. В таком случае уже в начале следующего года будут проведены досрочные выборы.

При этом сам Шольц ранее уверенно говорил, что именно он станет кандидатом от своей партии социал-демократов.

На этом фоне обостряются экономические проблемы страны. С начала декабря продолжаются забастовки работников Volkswagen — главного немецкого автопроизводителя. Сообщали, что им хотели снизить зарплату. Теперь протестующие требуют сохранения своих окладов и гарантии трудоустройства. 

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