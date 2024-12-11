Побили свой же рекорд: сколько теперь стоят билеты на «Щелкунчика»

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Четыре билета на «Щелкунчик» были проданы на аукционе за 1,2 миллиона рублей

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Ажиотаж вокруг контрамарок в Большой театр набирает обороты.

Ажиотаж вокруг «Щелкунчика» набирает обороты. Цены на новогодние представления побили свой же рекорд.

На аукционе россияне боролись за комплект из четырех билетов на балет, который покажут вечером 28 декабря. Ставка на аукционе впервые достигла миллиона 200 тысяч рублей. На старте она была 200 тысяч.

Ну, а многие уже гадают, сколько будут стоить билеты на главную предновогоднюю постановку — 31 декабря. Всего же в этом месяце Большой театр представит «Щелкунчика» 18 раз.

 

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