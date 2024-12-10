Бьет все рекорды: цена двух билетов в Большом театре достигла 400 тысяч рублей

Пара контрамарок ушла на аукционе. Торги длились 14 часов.

Стоимость двух билетов в Большой театр продолжает бить рекорды. Новая пара в первый ряд ушла за 400 тысяч рублей на аукционе. Это в четыре раза больше, чем на старте.

Торги за места продолжались 14 часов. Их обладатели отправятся на спектакль 26 декабря.

Большой театр билеты на «Щелкунчика» продает так впервые. И поклонники ждут главного лота — на вечерний спектакль 31 декабря. Остальные же могут попытаться «поймать» билеты на сайте, впрочем, на первый показ они разошлись за считанные минуты.

Всего в декабре на сцене театра знаменитый балет покажут 18 раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Красной площади открылся ГУМ-каток. Одновременно начала свою работу и знаменитая ярмарка.