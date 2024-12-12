В Донецке ФСБ задержала подозреваемого в пособничестве совершению теракта

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

ВСУ намеревались при помощи укороченной снайперской винтовки взорвать служебный автомобиль Минобороны РФ.

Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Благодаря профессиональным действиям сотрудников Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Донецке удалось задержать мужчину, подозреваемого в пособничестве совершению теракта. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) Арина Клепанова.

Задержанный оказался жителем Донецка. Он по заданию Вооруженных сил Украины (ВСУ) изъял схрон с компонентами для создания самодельного взрывного устройства. При помощи укороченной снайперской винтовки боевики намеревались взорвать служебный автомобиль Минобороны РФ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 205.1 части 3, статье 30 части 1, статье 222.1 части 3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Содействие террористической деятельности» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге задержали пособников телефонных мошенников.

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