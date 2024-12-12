Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

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США продолжают провоцировать новые кризисы на Ближнем Востоке.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lev Radin; 5-tv.ru

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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Секторе Газа. В ней подчеркивается — остановка боевых действий должна быть постоянной и безусловной.

Также необходимо освобождение всех заложников и обеспечение беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи. Документ поддержали 158 государств, включая Россию. Против выступили девять стран, среди них, ожидаемо, Израиль и США.

Как подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, в мире почти не осталось тех, кто готов верить Вашингтону, который не решает проблемы в регионе, а наоборот провоцирует кризисы. Администрация Байдена по сути дала Израилю карт-бланш на совершение новых актов агрессии — в Ливане, а теперь и в Сирии.

«Ободрившись американской „всепогодной поддержкой“ и почувствовав полную безнаказанность в Газе, Израиль под все менее убедительными предлогами начинает новые и новые военные операции, реализуя „под шумок“ общей региональной нестабильности свои политические задачи военными методами», — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя напомнил, что США уже шесть раз накладывали вето на проекты резолюций Совета Безопасности, которые были призваны положить конец кровопролитию в Секторе Газа. Число жертв израильской операции в анклаве превысило 44 тысячи.

Генеральная Ассамблея ООН также приняла резолюцию о поддержке Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам. Ранее Израиль запретил работу сотрудников этой организации.

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