Лучше шоколада: как заменить привычные сладости на низкокалорийные десерты

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 50 0

Диетолог Чуракина: привычные сладости можно заменить фруктами в темном шоколаде

Названы способные заменить сладости низкокалорийные десерты

Фото: 5-tv.ru

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Врач-диетолог поделилась беспроигрышным способом похудения этой зимой.

Чтобы зимой не набрать лишний вес, можно попробовать заменить привычные десерты на низкокалорийные. Секреты приготовления полезных сладостей раскрыла врач-диетолог и эндокринолог Елена Чуракина в беседе с Lenta.ru.

Специалист отметила, что именно зимой велик риск поправиться из-за большого переедания сладкого, так как в этот период, что в организме человека вырабатывается меньше серотонина, который влияет на наше настроение. Люди на уровне инстинктов начинают тянуться к такой пище, так как она способна увеличить уровень этого вещества.

Кроме того, в зимний период люди становятся более сонливыми, что также повышает тягу к сладостям.

Чуракина советует попробовать дома йогуртовый парфе. Для этого понадобится нежирный йогурт, который нужно смешать с ягодами и добавить туда немного меда или стевии. Сверху можно посыпать орехами или гранолой.

Другой полезный десерт — фрукты в шоколаде. Можно выбрать для этого бананы, яблоки или клубнику и нарезать их на ломтики. Шоколад лучше выбрать темный, где содержание какао около 55-70%. Расплавьте его и окуните туда фрукты. Затем положите десерт в холодильник до тех пор, пока шоколад не остынет.

Кроме того, есть другой полезный и вкусный десерт — запеченные яблоки. Для его приготовления вырежьте сердцевину и заполните фрукт смесью из сухих хлопьев овсянки, корицы и меда. Поставьте все в духовку до мягкости.

Кокосовые шарики — еще одна полезная и не менее вкусная сладость. Для них потребуется нежирный творог, тертый кокос и немного стевии.

Эксперт также посоветовала есть эти вкусности маленькими порциями и использовать цельнозерновую, овсяную или миндальную муку для приготовления пищи.

Ранее 5-tv.ru писал, как есть сладкое и не заработать кариес.

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