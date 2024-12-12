«Мне тяжело»: блогер Айза призналась, что не спит с молодым возлюбленным

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Блогер Айза: беспокойный сон не позволяет спать с возлюбленным

Это не подходит человеку рядом: блогер Айза не спит со своим возлюбленным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Избранник звезды — бизнесмен Степан Кузьменко, он младше нее на десять лет.

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай не спит со своим возлюбленным Степаном Кузьменко, потому что боится помешать его отдыху. Таким фактом знаменитость поделилась с подписчиками на своей странице в социальной сети.

По словам Айзы, это акт заботы о своей второй половике, так как звезда не хочет тревожить покой Кузьменко.

«У меня очень беспокойный сон. Мне тяжело заснуть ночью, и до утра я не проваливаюсь в глубокий сон. Могу бродить. Вставать, сидеть. И это не совсем подходит здоровому человеку рядом», — признается Айза.

Однако в планах у блогера построить дом, где они будут жить вместе с возлюбленным, и тогда Айза все же намерена проводить ночи в одной кровати с Кузьменко.

Избранник Айзы — бизнесмен Степан Кузьменко. Он младше возлюбленной на десять лет. По словам звезды, мужчина быстро нашел общий язык с ее сыновьями — 14-летним Сэмом и восьмилетним Элвисом.

Сейчас знаменитость живет на Бали, где и купила землю. Так она воплощает мечту о доме на берегу Индийского океана.

Ранее на 5-tv.ru писал о том, что Айза уличила Бузову в попытке привлечь к себе внимание.

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