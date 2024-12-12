Триумфальное возвращение: российские пловцы завоевали два золота на чемпионате мира

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Российские пловцы завоевали два золота на чемпионате мира в Венгрии

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Песня; 5-tv.ru

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Лучшим в 100-метровой эстафете на спине стал петербуржец Мирон Лифинцев.

Триумфальное возращение российских пловцов на мировую арену происходит в Будапеште. В Венгрии идет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. И у наших — уже два золота, личное и командное.

Петербуржец Мирон Лифинцев стал лучшим в стометровке на спине. Накануне он установил юниорский рекорд мира и обогнал действующего олимпийского чемпиона Хуберта Коша.

К такому повороту событий оказались не готовы в Международной федерации водных видов спорта. У нашего спортсмена не взяли традиционное интервью сразу после победы и его фото не опубликовали вместе с двумя другими призерами на сайте Спортивной ассоциации.

Россияне выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе. И сегодня мы ждем новых наград. Несколько наших пловцов уже отобрались в финал на дистанции 50 метров на спине.

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