Рабочий погиб при обрушении шахты «Ново-Кальинская» в Свердловской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 26 0

Сперва сообщалось о двоих пострадавших, один из которых смог эвакуироваться самостоятельно.

Рабочий погиб при обрушении шахты «Ново-Кальинская» в Свердловской области

Фото: 5-tv.ru

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Два человека пострадали при обрушении горной породы на шахте в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на шахте «Ново-Кальинская» в Североуралськом городском округе.

«Из-за горного удара на горизонте шахты -1160 метров произошло обрушение горной породы. В момент обрушения на аварийном участке находились два человека. Один человек самостоятельно эвакуировался», — отмечается в сообщении на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом к месту происшествия были направлены 32 человека и 7 единиц техники.

Работы экстренных служб были закончены в 12:55 (10:55 по московскому времени).

По уточненным данным 5-tv.ru, в результате обрушения один из рабочих погиб. Известно, что он не успел эвакуироваться в отличие от своего коллеги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии, которая произошла в ноябре на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Обвал на шахте, в которой добывали руду, произошел в ночь на 16 ноября.

Сообщалось, что на момент обрушения под землей находились 183 горняка. 182 из них успешно эвакуировались. Тело погибшего было обнаружено днем 16 ноября.

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Рабочий погиб при обрушении шахты «Ново-Кальинская» в Свердловской области

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