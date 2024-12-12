Виктор Орбан также предлагал установить рождественское прекращение огня.

Украинские власти, судя по всему, отвергли предложение России и Венгрии по обмену военнопленными. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в ходе ежедневного брифинга.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом (России Владимиром — Прим.ред.) Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между РФ и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня», — отметил Песков.

Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров на базе стамбульских договоренностей 2022 года.

«В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными», — сообщил спикер Кремля.

Однако, судя по реакции президента* Украины Владимира Зеленского и его окружения в социальных сетях, украинская сторона отклонила все предложения Орбана.

Песков подчеркнул, что Россия полностью поддерживает стремление Венгрии к мирному урегулированию конфликта и будет продолжать работать с ней в этом направлении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова предположила, почему Зеленский верит в свою безнаказанность.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.