Зона особого внимания: каков риск перехода птичьего гриппа на людей
Попова указала на опасность перехода птичьего гриппа на людей
Фото, видео: 5-tv.ru
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Специалисты внимательно отслеживают ситуацию/
Случаев перехода птичьего гриппа на людей становится все больше. Об этом, отвечая на вопрос «Известий», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что в этом году в России ожидают распространение штамма, который наносит серьезный ущерб организму. Специалисты внимательно отслеживают ситуацию и готовят тест-системы.
В Санкт-Петербурге Анна Попова участвует в работе Международной конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям. В частности, она рассказала о новых исследованиях вакцин от гриппа. Специалисты подтвердили, что самый эффективный на рынке препарат разработан в России.
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