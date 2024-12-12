Вареное яйцо и расторопша: нарколог назвала способы избавления от похмелья

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 111 0

Нарколог Калюжная: от похмелья помогут легкий завтрак и расторопша

Вареное яйцо и расторопша: нарколог назвала способы избавления от похмелья

Фото: 5-tv.ru

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Как ни странно, нарколог советует не увлекаться жирной едой при похмелье. Это только усугубит ваше самочувствие.

Головная боль, тошнота и слабость после употребления алкоголя — это результат воздействия на организм спиртного и продуктов его распада. Как избавиться от похмелья — в беседе с Lenta.ru рассказала нарколог Марина Калюжная.

По словам эксперта, неприятные симптомы являются результатом обезвоживания, нарушения баланса электролитов и отравления ацетальдегидом — веществом, которое образуется при распаде алкоголя.

Алкоголь выводит жидкость и соли из организма, именно поэтому самый действенный способ избавления от похмелья — употребление большого количества воды. Также можно выпить специальный раствор электролитов, который продается в аптеке, или простую минералку.

Специалист также посоветовала не налегать на жирную еду. При похмелье лучше сделать выбор в пользу легкого завтрака: каша, овощной суп, вареное яйцо, банан.

Также можно попробовать прибегнуть к помощи витаминов B6 и C. Они ускорят работу печени, которая отвечает за переработку алкоголя.

«А еще можно попробовать препараты на основе расторопши или янтарной кислоты — они тоже способствуют восстановлению печени», — уточнила Калюжная.

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