«Город живет по своим ритмам»: почему были повышены штрафы для грузовиков

Водители большегрузов часто пренебрегают правилами, что приводит к возникновению массы проблем.

Дума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД, чтобы отрегулировать поток большегрузов и скорректировать правила. Об этом сообщила городской планировщик, преподаватель НИУ ВШЭ, лектор российского общества «Знание» Елена Овденко.

По словам эксперта, водители часто не соблюдают весовой режим, из-за чего дорожное покрытие изнашивается куда быстрее и чаще требуется ремонта.

«Грузовой транспорт занимает большую площадь, нежели чем легковой. Город живет по своим ритмам, у него есть пиковые часы, когда основной поток жителей перемещается с работы и на работу. И если в это время в поток будет встраиваться еще и грузовой транспорт, это спровоцирует коллапс», — отметила Овденко.

По ее словам, установление определенных часов для въезда в город грузовых автомобилей поможет разгрузить дороги, а также облегчить передвижение легкового и общественного транспорта.

Овденко подчеркнула, что штрафы — это стимулирующая мера для тех граждан, которые порой пренебрегают правилами и ведут себя безответственности. К тому же, эта мера может стать толчком для развития беспилотных грузовых перевозок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России собираются увеличить штрафы за нарушение ПДД.