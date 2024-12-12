«Город живет по своим ритмам»: почему были повышены штрафы для грузовиков

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 61 0

Городской планировщик Овденко: грузовики в городе влияют на загруженность дорог

«Город живет по своим ритмам»: почему были повышены штрафы для грузовиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Водители большегрузов часто пренебрегают правилами, что приводит к возникновению массы проблем.

Дума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД, чтобы отрегулировать поток большегрузов и скорректировать правила. Об этом сообщила городской планировщик, преподаватель НИУ ВШЭ, лектор российского общества «Знание» Елена Овденко.

По словам эксперта, водители часто не соблюдают весовой режим, из-за чего дорожное покрытие изнашивается куда быстрее и чаще требуется ремонта.

«Грузовой транспорт занимает большую площадь, нежели чем легковой. Город живет по своим ритмам, у него есть пиковые часы, когда основной поток жителей перемещается с работы и на работу. И если в это время в поток будет встраиваться еще и грузовой транспорт, это спровоцирует коллапс», — отметила Овденко.

По ее словам, установление определенных часов для въезда в город грузовых автомобилей поможет разгрузить дороги, а также облегчить передвижение легкового и общественного транспорта.

Овденко подчеркнула, что штрафы — это стимулирующая мера для тех граждан, которые порой пренебрегают правилами и ведут себя безответственности. К тому же, эта мера может стать толчком для развития беспилотных грузовых перевозок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России собираются увеличить штрафы за нарушение ПДД.

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