Год Зеленой Деревянной Змеи: пять ключевых рекомендаций на 2025-й от китайского астролога

5-tv.ru публикует прогноз на 2025 год от китайского астролога Маргариты Богатовой. Эксперт назвала пять ключевых слов, которые подскажут, как действовать в год Зеленой Деревянной Змеи.

Перемещения

Змея относится к наиболее активным знакам зодиака. Она отвечает за путешествия, а еще ее называют «звездой богатства» или «лошадью богатства».

Другая зона ответственности Змеи — смена декораций. Либо вы физически меняете обстановку, которая вас окружает. Речь о карьерном росте, смене работы, частых перемещениях и так далее. В такой год сидеть на месте не удастся никому.

Суперсоциализация

Дерево Инь, которое стоит во главе года, самый общительный знак. Люди, которые родились под таким знаком, — всегда умелые коммуникаторы. Общение, связи, взаимодействие — ключ к решению множества проблем.

Ведь если вы не знаете, как решить проблему, лучшим решением может быть знакомство с человеком, который с такими проблемами сталкивается на постоянной основе и может что-то подсказать. Поэтому в год Зеленой Деревянной Змеи крайне важно расширять сети контактов, общаться, выходить в свет.

Взаимодействие

Для тех, кто родился в годы, которые заканчиваются на два и три (1952, 1953, 1962, 1963, 1972, 1973, 1982, 1983, 1992, 1993, 2002, 2003, 2012, 2013), наступает год благородного человека.

Вы можете решить чью-то проблему, вдохновить на ее решение. Также есть вероятность, наоборот, получить такую помощь. Не стоит ждать у моря погоды, постарайтесь проявить инициативу. Помогая друг другу, вы также можете получить свою порцию вдохновения или идей для движения в лучшую сторону.

Если вы родились в день воды Янь или воды Инь — проверьте по калькулятору «Бацзы» — этот совет актуален и для вас. Если же вы не оказались ни в одной категории — не печальтесь. Помните, что кто-то из вашего окружения может оказаться под знаком такого помощника и принести вам пользу.

Адаптация

Самой богатой звездой года оказывается звезда, которая в русском переводе часто встречается под названием «Милосердие». Она является самой переменчивой. Звезда в буквальном смысле отвечает за постоянные перемены.

Поэтому в финансовом плане крайне важно осваивать максимальную адаптивность, учиться приспосабливаться к резким и неожиданным вводным, которые может принести «Милосердие».

Слово «план» в вашем словаре обязательно следует переосмыслить. К 2025-му году для достижения целей нужно строить планы с обязательной скидкой на возможные перемены и корректировки. Быть готовым действовать при меняющихся обстоятельствах.

Диверсификация

Учитывая переменчивый характер приходящего года, хорошей идеей может быть диверсификация. Причем как в финансовом плане, так и в других видах деятельности.

Не складывайте яйца в одну корзину. Рассматривайте варианты деятельности, альтернативные маршруты к достижению целей.