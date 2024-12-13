Обыски прошли у последователей украинской секты

Эксклюзивные кадры ликвидации в столице и Подмосковье религиозной секты «Аллатра»*. Организация существовала под контролем спецслужб Соединенных Штатов и Украины, и по большому счету ничего религиозного в ней не было. Основная цель — это вербовка новых агентов на территории нашей страны и, надо признать, что с этой задачей адепты в погонах справлялись отлично. Все детали у корреспондента «Известий» Артема Яковенко.

Адепты украинской секты «Аллатра» остолбенели, когда ранним утром к ним заявились бойцы спецподразделения. Даже забыли, как открывается замок.

— Откройте, полиция.

Дверь открывается. Через секунду подозреваемые уже на полу.

— На пол лег. На пол.

Адептам религиозной организации «Аллатра» придется ответить на массу вопросов, в частности, куда ушли 103 миллиона рублей, которые за два года сектанты вытянули из последователей нежелательного в России движения.

Хотя, глядя на шикарные коттеджи «духовных наставников» этот вопрос отпадает сам собой. Тем не менее, по версии следствия, часть денег с пожертвований осели в карманах лидера секты — Владимира Алексеева. Он переводил часть средств на Украину и пытался организовывать несанкционированные акции протеста.

«Денежные средства переводились для обеспечения деятельности указанной организации, активисты которой принуждают граждан совершать экстремистские преступления. Проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значение для следствия», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Движение «Аллатра»* основано на Украине 13 лет назад. Оно представляет собой сочетание религиозных культов, конспирологии, философских и эзотерических учений.

Последователей уверяют, что миром правят архонты — некие бездуховные существа, а борются с ними какие-то гелиары — воины света. Адепты культа вербуют в секту даже детей.

Как любое деструктивное движение — «Аллатра»* пугает своих адептов скорым концом света. И чем больше человек в организации, тем опаснее он становится для себя и окружающих. Под действием пропаганды культисты могут попасть даже в сексуальное рабство.

«Там прямо говорится, что если вы не будете регулярно спать и участвовать в оргиях с лидером культа, то вы не спасете планету и наоборот. За счет вот этого соития непонятного с главными людьми в этой секте вы спасаете планету и вырабатываете полезную энергию», — сказал эксперт по культам Александр Невеев.

В 2023 году движение «Аллатра» было признано нежелательной организацией, однако ее адепты продолжили внедрять свое учение по всей стране, за что закономерно были задержаны. Против участников движения возбуждены уголовные дела. Им может грозит до пяти лет лишения свободы.

* Организация признана нежелательной на территории РФ.