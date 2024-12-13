Белый дом ожидает прекращения огня в секторе Газа в декабре

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Израиль нанес удар по лагерю палестинских беженцев, погибли 33 человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marwan Dawood; 5-tv.ru

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Ситуацию на Ближнем Востоке прокомментировал советник по нацбезопасности Джейк Салливан. На пресс-конференции в Тель-Авиве он заявил, что Белый дом надеется на достижение сделки по прекращению огня в секторе Газа уже в этом месяце.

Салливан отметил, что и Израиль, и ХАМАС демонстрируют желание достичь договоренностей. Однако это слабо согласуется с идущими боевыми действиями. Так, сегодня ЦАХАЛ обстрелял лагерь беженцев в секторе Газа. Под удар попала жилая зона, погибли 33 человека, еще 50 пострадали. Всего же за сутки израильские бомбардировки в анклаве унесли жизни более 80 человек.

Ранее сообщал, что генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Секторе Газа. В ней подчеркивается — остановка боевых действий должна быть постоянной и безусловной.

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