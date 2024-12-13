Назревает энергокризис: в Молдавии вводят чрезвычайное положение

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В Молдавии вводят чрезвычайное положение из-за назревающего энергокризиса

Фото, видео: www.globallookpress.com/

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Власти республики опасаются прекращения транзита российского газа через Украину.

Молдавия вводит чрезвычайное положение на 60 дней. Оно начнет действовать 16 декабря.

Постановление об этом утвердил парламент республики. Подобные радикальные шаги вызвали недовольство у молдавской оппозиции, и ее депутаты предложили вынести правительству вотум недоверия. Однако им не хватило голосов. Всему виной назревающий в стране энергетический кризис, а именно прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января.

Из-за этих мер сотни тысяч людей в Молдавии могут остаться без газа и электричества. Пострадают также жители Приднестровья — регион полностью зависит от поставок российских энергоресурсов, и их отсутствие грозит гуманитарной катастрофой. Ранее и сам Тирасполь ввел чрезвычайное экономическое положение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Молдавию уверенно надвигается серьезный энергетический кризис, однако президент республики Майя Санду отказывается решать проблему единственным возможным в этой ситуации способом. Об этом в своих социальных сетях высказался бывший премьер-министр страны Влад Филат.

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