«Наелся» в детстве»: Дима Билан о желании завести домашнее хозяйство

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 5 802 0

Дима Билан не желает вести домашнее хозяйство из-за опыта из детства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

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О подобном мечтают те, кто вырос в городе и не сталкивался с уходом за животными.

Певец Дима Билан не хочет заводить домашнее хозяйство. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Наш Новый год».

По словам исполнителя, в его детстве был большой опыт общения с животными. Родные бедующей звезды держали и уток, и кур, и коз, поэтому сейчас у него нет желания вновь погрузиться в подобную деятельность.

«Этим „болеют“ люди те, у кого этого не было никогда. У меня хозяйство с детства. <…> Я этого „наелся“ очень сильно. Мне пока хватает впечатлений, детских и юношеских», — делится музыкант.

Билан уверен, что сейчас подобное интересно тем, кто никогда с таким не сталкивался, кто вырос в городских условиях. Кроме того, он признает, что животные — это круто, но призывает не забывать о том, что это колоссальный труд и ответственность.

«Смешивать отруби с кукурузой и все это перемалывать. Каждое утро перед школой давать все уткам, курам и всему остальному хозяйству. Поэтому как-то вы знаете, я чуть попозже этим еще раз займусь», — вспоминает и иронизирует певец.

А тем, кому хочется заниматься хозяйством сейчас, он пожелал получить удовольствие от общения домашними питомцами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дима Билан забрал своего кота после лечения в ветклинике.

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