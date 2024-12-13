Командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Иванаев

Командующим российской группировкой войск «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Об этом сообщили в пресс-релизе МО РФ.

Известно, что 52-летний Иванаев прежде занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией.

Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Военную академию Генштаба ВС РФ. Проходил службу от командира танкового взвода в Закавказском военном округе до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе.

В 2013 году стал начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе (ВВО), в 2017 году — начальником штаба —заместителем командующего общевойсковой армией округа.

В зону ответственности группировки «Восток» отправился глава Минобороны Андрей Белоусов. Он заслушал доклады командования по обстановке, характеру действий противника и ходе выполнения российскими военными боевых задач на операционных направлениях.

Министр также вручил отличившимся военнослужащим государственные награды. Иванаев, в свою очередь, доложил Белоусову, что за месяц бойцы «Востока» освободили семь населенных пунктов, а также взяли под контроль участок местности площадью более 300 квадратных километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоусов посетил КНДР с официальным визитом.