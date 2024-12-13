Путин подписал призванный защитить граждан от финансовых пирамид закон

По словам автора инициативы, такая деятельность приводит к потере денежных средств россиян, а также утрате доверия к фининструментам.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы до одного миллиона рублей за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, добавляя новую статью, которая устанавливает ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц. Согласно новым правилам, штрафы за предоставление услуг по привлечению таких инвестиций за пределами установленных полномочий будут следующими: для граждан — от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, для ИП и юридических лиц возможно применение альтернативного наказания в виде приостановки их деятельности на срок до 60 дней.

Автором этой инициативы выступил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. По его словам, закон направлен на пресечение деятельности финансовых пирамид, которые оказывают крайне негативное влияние на российский финансовый рынок. Гражданин, столкнувшийся с финансовой пирамидой, может потерять не только значительную часть денежных средств, но и доверие к финансовым инструментам, пояснял Журавлев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин распространил выплаты получившим инвалидность в зоне СВО на волонтеров.