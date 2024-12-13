Самолет Петербург-Москва вернулся в аэропорт из-за незакрытого люка

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 59 0

Разгерметизация салона произошла уже во время взлета воздушного борта.

Самолет Петербург-Москва вернулся в аэропорт из-за незакрытого люка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Самолет авиакомпании «Россия», который должен был выполнить рейс Санкт-Петербург — Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за незакрытого люка. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Утром 13 декабря стало известно, что Sukoni Superjet 100 совершил аварийную посадку в Пулково из-за разгерметизации салона. Позже выяснилось, что причиной разгерметизации стал незакрытый люк, за которым не углядел наземный персонал.

Аварийная ситуация произошла уже во время взлета воздушного судна, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Информации о пострадавших в результате аварийной посадки не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вертолет Robinson совершил жесткую посадку 1 декабря в Приморском крае. Воздушное судно приземлилось недалеко от посадочной полосы в городе Артеме.

Вертолет получил повреждения рулевого и несущего винтов, хвостовой балки, а также шасси. На борту Robinson находилось трое пассажиров. Пострадавших в инциденте нет. По факту случившегося возбужденно уголовное дело.

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