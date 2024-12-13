На модернизацию старых бомбоубежищ выделят порядка 250 миллионов долларов.

Власти Швейцарии намерены обновить ядерные бомбоубежища времен холодной войны. Об этом узнало агентство Reuters.

Представитель службы гражданской обороны поспешил заявить, что Швейцария была и остается нейтральным государством и воевать ни с кем не намерена. Однако граждане взволнованы из-за ситуации в мире и в частности, опасаются эскалации российско-украинского конфликта.

В беседе с агентством чиновник привел латинскую поговорку: «Хочешь мира — готовься к войне». И уточнил, что на модернизацию старых бомбоубежищ правительство выделит порядка 250 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «нейтральная» Швейцария экспортировала боеприпасы на Украину. Поставки шли через польских посредников.