Оранжевое золото: в России резко выросли цены на мандарины

В России подорожал один из главных продуктов новогоднего стола — на прилавках стремительно растут цены на мандарины.

Стоимость разных сортов доходит до нескольких сотен рублей. И это не предел. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат разбирался в причинах.

Оранжевые ценники на оранжевых полках уже давно не привлекают цветом. Все обращают внимание на страны происхождения мандаринов, которые не найти даже на глобусе. И, конечно же, на цифры.

По недоброй предновогодней традиции цены на самый «новогодний» цитрус растут с приближением 31 декабря. В Красноярске кило за 300, в Екатеринбурге на сотню меньше — это в среднем.

Продавцы же уверяют: все держится на уровне 2023-го.

«Высокого такого взлета в них не вижу, ну подорожает к Новому году на 20-30 рублей. Это нормально», — утверждают они.

Мандариновый апогей еще не пройден, утверждают продавцы.

«Еще будет дорожать, не только в России, цены не падают, только наверх идет», — тут же предупреждают покупателей.

По словам экспертов, цена в этом году быстро растет из-за нескольких факторов. Помимо праздников, прайс повысила непогода в Турции — а 50% мандаринов в России именно из это страны, — и наводнение в Испании. Остальные страны Марокко, Египте, Иран, ЮАР, Китай — просто подгоняют стоимость под лидеров рынка.

Разумеется, на стоимость повлияли и затраты фермеров на производство, логистику, топливо. И здесь видно, что единственным фактором для сдерживания цен будет политика сетей с одной стороны, а с другой стороны — наличие компаний, наличие поставщиков, которые готовы продавать мандарины с минимальной ценой — наценки и с минимальной наценкой.

Джамбул Сарибекян с детства ест мандарины с дерева, потому что свои. Предприниматель уверен: ситуацию с ценами мог бы исправить отечественный мандарин, но для этого нужна поддержка государства.

«Я думаю и все говорят, что наши мандарины — лучше, чем любые заморские мандарины. У нас они растут очень хорошо, чувствую себя, и если заниматься промышленным производством, то Россия, я думаю, процентов на 25 обеспечит себя цитрусовыми культурами», — считает Джамбул Сарибекян.

Последние кусочки солнца в курортном Сочи сейчас можно увидеть, пожалуй, только на мандариновых деревьях, идет последний этап уборки урожая, но уже сейчас фермеры могут подсчитать окупится ли он.

Впрочем, судя по оранжевым ценникам, окупится, даже если ящики на прилавках не успеют опустеть до Нового года.

К слову, некоторые диетологи выпустили предупреждение: допустимая суточная норма мандаринов — три штуки, и аллергии не будет, и по карману не ударит. Для тех же кто привык есть больше, видимо придется ждать наступления 2025-го. Обычно после праздников цена на один из главных новогодних символов, хоть немного, но падает.