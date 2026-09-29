Зима пришла в сентябре: первый снег выпал в нескольких российских регионах

Первый снег выпал в Бурятии и Забайкалье

Первый снег выпал в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Видео из этих регионов оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Жители данных субъектов проснулись не с желтыми листьями за окном, а белоснежными сугробами. Некоторые, снимая первый снег на камеры телефонов, уточняли, что в этом году холодное «одеяло» укрыло землю раньше обычного. Местами осадки опускались крупными хлопьями.

«Так рано я уже давно не помню снег, конечно, у нас», — заметила жительница Улан-Удэ.

Осадки покрыли и ветки деревьев, которые еще не до конца сбросили листву, и крыши домов, и дорожное полотно. В связи с последним МЧС Бурятии выпустило предупреждение на своем канале в мессенджере МАКС.

«Соблюдайте меры безопасности, откажитесь от выходов на водоемы и туристические маршруты. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении министерства.

Также там рекомендовали перед выездом убедиться в том, что автомобиль технически готов к поездкам в таких погодных условиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Амурской области выпал первый снег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.