Зима пришла в сентябре: первый снег выпал в нескольких российских регионах

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 27 0

Такие осадки стали ранним сюрпризом для местных жителей.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый снег выпал в Бурятии и Забайкалье

Первый снег выпал в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Видео из этих регионов оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Жители данных субъектов проснулись не с желтыми листьями за окном, а белоснежными сугробами. Некоторые, снимая первый снег на камеры телефонов, уточняли, что в этом году холодное «одеяло» укрыло землю раньше обычного. Местами осадки опускались крупными хлопьями.

«Так рано я уже давно не помню снег, конечно, у нас», — заметила жительница Улан-Удэ.

Осадки покрыли и ветки деревьев, которые еще не до конца сбросили листву, и крыши домов, и дорожное полотно. В связи с последним МЧС Бурятии выпустило предупреждение на своем канале в мессенджере МАКС.

«Соблюдайте меры безопасности, откажитесь от выходов на водоемы и туристические маршруты. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, по возможности отказаться от дальних поездок», — говорится в сообщении министерства.

Также там рекомендовали перед выездом убедиться в том, что автомобиль технически готов к поездкам в таких погодных условиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Амурской области выпал первый снег.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
От лидера до наставника: в чем жизненное предназначение рожденных в январ...

Последние новости

13:07
Жительница Алтая ради фото украла 96 роз с чужой могилы и попала под суд
12:50
Долго и счастливо: сервис подготовки брачного договора появился на Госуслугах
12:47
Зима пришла в сентябре: первый снег выпал в нескольких российских регионах
12:42
ВСУ атаковали железную дорогу в Брянской области во время движения поезда
12:33
Напиток для сосудов: чем полезен имбирный чай
12:20
Памфилова вручила удостоверения представителям пяти парламентских партий

Сейчас читают

Жить станет проще: в России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Старые супертанкеры расходятся как горячие пирожки: платят больше, чем за новые
«Целеустремленность»: Копейкин о том, что его роднит со сказочными персонажами
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен