В Москве вынесли приговор напавшему на съемочную группу «Известий»
Суд оштрафовал на 200 тыс. рублей напавшего на журналистов «Известий»
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
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В апреле этого года Игорь Грибановский сломал им технику.
Никулинский суд Москвы оштрафовал напавшего на журналиста «Известий» Игоря Грибановского. Приговор опубликован на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Грибановского признали виновным, он обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
В ходе процесса подсудимому смягчили меру пресечения, и дело перевели из категории тяжких преступлений в средние. Причиной такого поворота стало примирение сторон. Через адвоката Грибановский поблагодарил МИЦ «Известия» за изменение позиции.
Напомним, что в середине апреля съемочную группу «Известий» атаковал агрессивный мужчина. Это произошло 18 апреля во время съемок в доме Вероники Ермиловой, которую западные СМИ назвали любовницей немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба. Охрана дома любезно пропустила группу, однако из квартиры Ермиловой вышел мужчина, начал выхватывать оборудование и ломать его, попутно обвиняя их в незаконном проникновении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналистку «Известий» выгнали с сеанса Кашпировского в Петербурге.
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