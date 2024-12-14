Золотой антидепрессант? Дима Билан раскрыл значение кольца за пальце

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 5 332 0

Дима Билан носит на правой руке кольцо с молитвой

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Недавно поклонники начали замечать интересный аксессуар на руке певца. Некоторые посчитали его обручальным.

Заслуженный артист РФ Дима Билан раскрыл секрет своего оригинального кольца. Оказывается, это амулет с молитвой. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии «Золотой граммофон».

С недавних пор певец начал носить интересное украшение на правой руке. Массивное кольцо с двигающейся вставкой. Стоило аксессуару появиться на безымянном пальце, как возникли предположения, что Билан нашел избранницу, с которой намерен связать себя узами брака.

Однако на самом деле все куда проще. Это кольцо — творение русского ювелира, расписанное молитвами.

«Это художник, российский дизайнер, который работает с золотом, фамилия, по-моему, Михайлов. Очень приглянулось. Тут молитва на каждой такой штучке написана, их можно двигать», — объяснил певец.

Артист часто прикасается к украшению, и крутит подвижную часть. Билан не отрицает, что это можно считать своего рода антидепрессантом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, собирается ли Дима Билан заводить свое домашнее хозяйство.

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