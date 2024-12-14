Золотой антидепрессант? Дима Билан раскрыл значение кольца за пальце

Недавно поклонники начали замечать интересный аксессуар на руке певца. Некоторые посчитали его обручальным.

Заслуженный артист РФ Дима Билан раскрыл секрет своего оригинального кольца. Оказывается, это амулет с молитвой. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии «Золотой граммофон».

С недавних пор певец начал носить интересное украшение на правой руке. Массивное кольцо с двигающейся вставкой. Стоило аксессуару появиться на безымянном пальце, как возникли предположения, что Билан нашел избранницу, с которой намерен связать себя узами брака.

Однако на самом деле все куда проще. Это кольцо — творение русского ювелира, расписанное молитвами.

«Это художник, российский дизайнер, который работает с золотом, фамилия, по-моему, Михайлов. Очень приглянулось. Тут молитва на каждой такой штучке написана, их можно двигать», — объяснил певец.

Артист часто прикасается к украшению, и крутит подвижную часть. Билан не отрицает, что это можно считать своего рода антидепрессантом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, собирается ли Дима Билан заводить свое домашнее хозяйство.