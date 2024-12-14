«Хотел, чтобы она работала»: друг семьи рассказал о браке Петросяна и Степаненко

Пара была вместе более 30 лет.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян до расторжения брака со своей бывшей женой Еленой Степаненко желал, чтобы она не сидела дома, а шла работать. Об этом рассказал друг их семьи писатель-сатирик Лион Измайлов в эфире телепередачи.

«Она не хотела выступать, когда была замужем за Петросяном. Любила заниматься домом, готовить. Дачу строила. А Петросян хотел, чтобы она работала, потому что человек-то талантливый. Он мне говорит: «Напиши для нее номер, чтобы она вернулась на эстраду, а то она работать не хочет совершенно», — вспоминал Измайлов.

Евгений Петросян и Елена Степаненко познакомились в 1979 году, а поженились в 1985 году. В 2018-м состоялся их развод. Известно, что их отношения стали портиться еще задолго до официального развода, однако тогда юморист никак н комментировал свою личную жизнь.

Со стороны же люди считали их идеальной парой, и это при том, что супруги были вместе на сцене и в обычной жизни. В реальности же все оказалось иначе.

Более того, юморист умудрился закрутить роман с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше возлюбленного на 44 года. У пары уже есть двое общих детей — старшему сыну Вагану четыре года, а младшей дочери Матильде недавно исполнился год.

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