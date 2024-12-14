«Случилось по моей вине»: Эмин Агаларов о расставании с Аленой Гавриловой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 75 0

Агаларов заявил, что расставание с Гавриловой произошло по его вине

Эмин Агаларов о том, как снова добивался сердца Алены Гавриловой после разрыва

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Как певцу удалось добиться сердца избранницы после разрыва?

После воссоединения с супругой Аленой Гавриловой певец Эмин Агаларов до сих пор не может понять, почему они расходились. Об этом он заявил в интервью московскому телеканалу.

«Я даже не могу это объяснить, как такое могло случиться. У нас с Аленой были разные периоды. Мы прошли счастливые и очень непростые моменты. В какой-то период что-то у нас посыпалось, это случилось больше по моей вине», — признался бизнесмен.

По словам Агаларова, через год после расставания он осознал свою ошибку и понял, как ему дорога Гаврилова. С тех пор он делал все, чтобы вернуть любимую. Алена не сразу согласилась возродить эти отношения, однако позже ее сердце растаяло.

Ранее ходили слухи, что родители певца не одобряли его избранницу. Но позже выяснилось, что это всего лишь домыслы. К слову, отец артиста лично поздравил пару на их второй свадьбе.

Агаларов и Гаврилова впервые поженились в 2018 году, в браке у них родилась дочь Афина, однако через два года Эмин и Алена приняла решение расстаться. Спустя всего несколько месяцев появились слухи, что пара снова сошлась. Агаларов стал в социальной сети делиться фото с избранницей и признаваться ей в любви — в мае 2024 они второй раз поженились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агаларов сделал неожиданное заявление о разводе Алсу.

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