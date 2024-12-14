В центре Махачкалы загорелось здание хлебозавода

В центре Махачкалы загорелся хлебозавод, пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

«По системе „112“ поступило сообщение о пожаре на Хлебозаводе-9 в Махачкале по улице Титова, 9», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что огонь охватил кровлю четырехэтажного здания. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее в декабре в Махачкале загорелась очередная заправка на фоне масштабных проверок АЗС, которые идут в Дагестане после ряда взрывов и возгораний.

Известно, что ревизоры выявили свыше 17 тысяч нарушений на АЗС. Оказалось, что почти пять тысяч заправок в республике работают, не соблюдая правил пожарной и промышленной безопасности.

Из-за нехватки кадров и многочисленных нарушений законодательства с лета прошлого года на АЗС Дагестана произошло несколько взрывов, в результате которых погибли 48 человек, более ста пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подольске сгорела одна из старейших школ.