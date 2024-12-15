Настю Ивлееву сфотографировали вместе с новым мужем Филиппом Бегаком

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 37 0

Пара вернулась из свадебного путешествия в Мурманске обратно в Москву.

Настю Ивлееву сфотографировали вместе с новым мужем Филиппом Бегаком

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Блогера Настю Ивлееву заметили с новым супругом в самолете на рейсе Мурманск — Москва. Там они провели свой медовый месяц. Фото молодоженов публикует StarHit. Для мужчины это третий брак, а для телеведущей — второй.

Пока что недолгий брак с Филиппом Бегаком, работающим на телеканале «Культура», идет девушке на пользу. Ивлеева стала выглядеть намного скромнее и теперь проводит свободное время за чтением книг. Это никак не вяжется с ее эпатажным образом жизни всего год назад.

Мурманск для Бегака значит многое. Ведь в начале этого года мужчина отдыхал там со своей предыдущей женой — моделью Анастасией Абрютиной. Видимо, всех Настей он возит за полярный круг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Настя Ивлеева вернулась со своим новоиспеченным мужем в Москву. Пара вернулась из Мурманска, где, со слов звезды, состоялась их свадьба. Молодожены не привлекали к себе лишнего внимания, и не спеша покинули аэропорт Шереметьево.

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