Символ любви к Родине: Путин вручил награды в День героев Отечества

Праздник, который изначально вызывал недоумение, обрел сакральный смысл.

Когда на самом пике сытых нулевых в 2007 году был учрежден День героев Отечества, у многих это вызвало недоумение. Зачем, мол есть же 23 февраля и 9 мая. Но события последующих лет, 2008-го, 2014-го, 2022-го, показали, что в периоды испытаний, ради победы на защиту Отечества встают ее лучшие сыны.

По традиции, в этот день в Георгиевском зале Кремля собирают кавалеров «Золотой Звезды», орденов Мужества, Славы и Святого Георгия. Здесь безусловно прослеживается связь поколений ведь и зал, где на стенах увековечены имена героев былых времен и дата подчеркивают преемственность ратной доблести.

Президент вручил десять высших наград страны, в том числе две посмертно — одну вдове казака-добровольца Владимира Гавриленко, другую — родным старшего лейтенанта Михаила Избакиева. Опытный спецназовец, вместе с подразделением осенью 2022 года не пустил колонны врага на Херсон. Несмотря на ранения, они стояли до конца. Так что за тот бой в Бериславском районе все получили награды, многие, как Михаил, посмертно.

«Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», — сказал президент России Владимир Путин.

Гражданских героев Отечества чествовали в День Конституции. Герой труда, формально, должен идти после Героя России, но тут случай особый — награждена Александра Пахмутова. Ее творчество десятилетиями вдохновляло поколения на труд и на подвиг, а «Золотая Звезда» — лишь символ безграничной признательности этой хрупкой, но такой сильной женщине.

Это символ ее бескомпромиссной любви к Родине, в которой она не устает признаваться в своих песнях. Она и сейчас пишет про непростую, но такую важную эпоху, в которую мы живем. СВО — еще до конца не осмысленное, не расшифрованное время.

Среди награжденных, пожалуй, не было тех, кого не коснулись бы события на фронтах. Президент отметил педагогов воспитавших героев СВО, ученых и врачей, спасающих жизни бойцов, политиков, которые помогают подразделениям. Первым в истории журналистом-Героем России стал военкор Евгений Поддубный, тяжело раненый на работе в Курской области. И он, и все остальные, все говорили о силе духа и об уверенности в нашей победе.

«Я знаю, я верю: победа будет за нами», — заявил Евгений Поддубный

«Я уверен, мы победим! Всем нам новых побед!» — отметил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

«Вам — крепкого здоровья, а всем нам — одной большой победы», — сказал директор Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Константин Котенко.

«Победа будет за нами!» — подчеркнул народный артист России Николай Басков.