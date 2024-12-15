Шпионский скандал: Китай обвинил Великобританию в сборе разведданных

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 32 0

Китай обвинил Великобританию в шпионаже

Шпионский скандал: Китай обвинил Великобританию в сборе разведданных

Фото: www.globallookpress.com/Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

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Лазутчик использовал свои публичные выступления для вербовки агентов.

Китайская разведка обвинила гражданина другой страны в шпионаже в пользу Великобритании. Об этом сообщает газета EXPRESS.

По данным издания, неизвестный использовал свои публичные выступления для скрытого сбора разведданных, которые он передавал кураторам в агентство МИ-6. Последний скандал с вербовкой китайских чиновников был в июле.

«Обвиняемый, идентифицированный только по фамилии Хуан, якобы несколько раз въезжал в Китай, действуя в соответствии с инструкцией использовать свой публичный профиль в качестве прикрытия для сбора разведданных, связанных с Китаем, для Великобритании, и искать других сотрудников, к которым МИ-6 могла бы обратиться», — говорится в публикации.

Министерство государственной безопасности не раскрывает конкретных подробностей о характере якобы собранной информации или продолжительности деятельности Хуана. Разоблачение произошло в период особой напряженности в отношениях между Китаем и Великобританией. В данный момент обе страны вовлечены в дипломатические споры на различных фронтах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Китай и США подошли к новому этапу торговой войны. Экономическое противостояние между странами постоянно растет.

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