«Мрачные прогнозы»: Китай и США подошли к новому этапу торговой войны

Экономическое противостояние между странами постоянно растет. Чего ждать от развития конфликта?

Китай и США могут в ближайшее время вступить в новый этап торговой войны. Однако противостояние будет невыгодно обеим сторонам, поэтому власти стран, вероятно, постараются найти компромисс и пойдут на взаимные уступки. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказали эксперты.

Худой мир и разграничение влияния

Экономист Андрей Бархота отметил, что избранный президент США Дональд Трамп видит угрозу в том, что девальвация решает проблему пополнения казны в Китае и фактически размывает диспропорции торговли.

«Еще в период своего первого президентства Дональд Трамп отмечал, что финансовая политика РФ к КНР исходит из плавной или более резкой девальвация национальной валюты, то есть девальвация рубля и девальвация юаня. Потому что при необходимости пополнения казны, закрытия дефицита бюджета, происходит ослабление национальной валюты. Что фактически означает рост выручки», — объяснил специалист.

При этом Трамп прежде отмечал, что Соединенным Штатам необходимо обратить внимание на этот интересный инструмент.

«В США, естественно, это совершенно другая модель. Там бесконечный государственный долг, который весь мир финансирует американскую экономику через покупку тех самых квазигосударственных трежерис. Если говорить про торговую войну, то действительно есть довольно скептические и мрачные прогнозы, которые исходят из того, что торговая война возобновится с новой силой именно между США и Китаем», — подчеркнул Бархота.

Экономист предположил, что благодаря новой республиканской администрации КНР будет записана в качестве главных врагов Соединенных Штатов. А это — взаимные «удары», связанные с эмбарго, пошлинами и ростом таможенных платежей, что и будет вести к торговому противостоянию.

Однако нельзя исключать и сценарий компромисса, который предполагает взаимные уступки.

«Торговая война не выгодна абсолютно КНР и США. Для США не выгодна тем, что любые торговые ограничения, которые вводятся Соединенными Штатами, провоцируют спрос на криптовалюты. И фактически доллары и потоки перетекают в криптовалюту, что вызывает ослабление самого доллара», — объясняет экономист.

А для КНР торговая война невыгодна тем, что влечет за собой сужение экспортных потоков, а, следовательно, и экспортной выручки. То есть появится давление на китайскую экономическую систему.

А вот девальвация юаня, по мнению экономиста, сильно не повлияет на исход торгового противостояния. Главный момент — это политическая договоренность, которая может изменить ход торговой войны.

«Мы можем обратить внимание, что они (КНР — Прим. ред.) не эскалируют, не повышают градусы и ставки накала в этом противостоянии, а действуют очень осторожно и отвечают взаимными ограничениями, только если произошла какая-то серьезная эскалация», — указал специалист.

Андрей Бархота уверен, что эта «вербальная экспансия» призвана напугать участников. Ведь и сама мировая экономика может пострадать.

«Поэтому я думаю, что мы в первой половине следующего года увидим поступательные вербальные интервенции со стороны США и Китая, которые в конечном счете кончатся с каким-то соглашением. Либо худым миром, либо разграничением каких-то сфер влияния», — подчеркнул специалист.



Фото, видео: www.globallookpress.com/Christian Ohde, via www.imago-im; Из личного архива Максима Чиркова; 5-tv.ru

Кто выйдет победителем

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru отметил рост вероятности торговой войны между КНР и США.

«С приходом нового президента Трампа обостряется конкуренция между ведущими экономиками, и, как видно по высказываниям Трампа, будут применяться протекционистские меры, то есть защита собственных экономик», — заявил экономист.

Эксперт добавил, что подобные меры, в частности ослабление национальной валюты, помогают поддержать собственную конкурентоспособность. То есть будет расти объем экспорта.

«Китайская экономика уходит от сильной экспортной зависимости. Они начинают развиваться за счет внутреннего спроса. Я думаю, что китайцам нужно использовать все возможности, чтобы поддержать экономический рост. Пока у них это получается», — заметил Чирков.

Он отметил, что ослабление нацвалюты — это один из инструментов, который может помочь китайским властям нейтрализовать угрозы Трампа.

«В целом уже становится понятно, что протекционизм, который обещает господин Трамп, он, скорее всего, будет реализован в полной или не в полной мере. Посмотрим, но основное — это поддержка собственной экономики, ограничения, соответственно, для других стран», — заметил Чирков.

Вопреки тенденциям глобализации, с приходом Трампа с большой вероятностью наступит эра протекционизма, считает Чирков. Ведь когда одна страна начинает вести такую экономическую политику, то другим не остается иного выбора, кроме как защищать собственную экономику от конкурентов, которые вводят против нее протекционистские меры.

«Кто окажется в выигрыше, сказать сложно, потому что, я думаю, что на самом деле такие торговые и валютные войны в конечном итоге приводят к ущербу для обеих сторон. Потому что начинается конкуренция по цене <…> Скорее, обе стороны конфликта будут нести определенные издержки и, скорее всего, проиграют по отношению к нормальной ситуации, как если бы это было без противостояния», — подчеркнул экономист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мир насторожился после переговоров Трампа и Си Цзиньпина.