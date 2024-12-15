Факт появления похожей на российскую системы у американцев не может не обращать на себя внимания.

Администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена не унимается, пытается накачать Украину максимально деньгами и оружием напоследок. В декабре каждую неделю шлют эшелоны на сотни миллионов долларов, а прежде таких поставок приходилось ждать месяцами.

Главный подарок придержали аккурат под Новый год — 20 миллиардов долларов. Звучит солидно, но в прежние годы давали где-то на 30-50% больше. Так что президента* Украины Владимира Зеленского сажают на диету. Но не это главное. Главное, что это наши деньги. США сейчас дают Украине в долг, который будут 40 лет возвращать из замороженных российских активов. Кража группой лиц по предварительному сговору, негодует МИД.

Сорок лет! Фактически полвека наши деньги они планируют «морозить», за это время они и «растаять» могут, а потом испариться. Еще 30 миллиардов по той же схеме должны предоставить союзники США по «Большой семерке», европейцы прежде всего. И это очень любопытный момент. Ведь активы и так лежат на европейских счетах, прежде всего в Бельгии. Получается, что фактически Штаты обворовывают не только Россию, но и европейцев. Если что — они гаранты по вкладам.

Провокация ли это со стороны Вашингтона? Конечно. Байден, уходя на покой, на десятилетия связывает обязательствами по Украине и своих союзников, и будущую администрацию республиканцев.

Точно также и вопрос с ударами натовским дальнобоем вглубь российской территории. Могут ли они что-то поменять в ходе боевых действий? Нет. Могут ли спровоцировать Третью мировую? Как пойдет. Зависит от того, сколько ракет и куда прилетит. Да, Россия нашла нестандартный выход из ситуации — «Орешник».

Гиперзвуковая ракета средней дальности, высокоточная, не массового поражения. Принципиально новый тип оружия, которое наносит не менее чувствительные удары, но не запускает механизмы ядерной эскалации.

«По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а „Орешник“, потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит практически на грань отсутствие необходимости применения ядерного оружия», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

В этой фразе на заседании Совета по правам человека лично я услышал предложение к странам Запада договариваться по-хорошему. В Вашингтоне истолковали этот призыв по-своему. Пентагон отчитался об успешных испытаниях своей гиперзвуковой ракеты.

Это проект Dark Eagle («Темный орел») — система должна встать на дежурство в пяти точках земного шара, в том числе в Японии и Германии, что несет непосредственную угрозу нашим рубежам.

Дальность полета «Орла» две с половиной тысячи километров, скорость в пять раз быстрее скорости звука. Согласно известным характеристикам, наш «Орешник» и быстрее, и мощнее. Но сам факт появления похожей технологии у американцев не может не обращать на себя внимания. Впрочем, договориться можно и по гиперзвуку, было бы желание.

Гибридная война Запада с Россией проходит не только на полях Донбасса и Новороссии, она охватывает все сферы жизни государства — финансы, логистику, производственные цепочки. При этом главная цель врагов не победить Россию, они прекрасно понимают, что это невозможно в военном плане, а максимально ослабить, расшатать изнутри. В идеале повторить печальный опыт Югославии или Советского Союза, если такое уже несколько раз получалось… Почему бы не попробовать снова?

О готовности страны дать отпор по всему фронту президент говорил накануне на съезде «Единой России».

«Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство. И сейчас опять идут по отработанному над другими сценарию. Противостояние затрагивает все стороны нашей жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу», — сказал президент России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти