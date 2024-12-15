Все нити ведут на Украину: в РФ за неделю накрыли две сети мошеннических колл-центров

Помимо навязывания инвестиционных услуг по типу финансовой пирамиды, сотрудники заставляли своих клиентов выполнять весьма странные, противоречащие уголовному кодексу задания.

Современные средства коммуникации, к сожалению, становятся удобными инструментами в руках геополитических противников и откровенных мошенников. В пятницу на всей территории России был заблокирован Viber. У нас это один из мессенджеров, наряду с WhatsApp* и Telegram, а на Украине — самый популярный. К слову, в ДНР и ЛНР Viber заблокирован еще с 2022 года.

Сам мессенджер был разработан в Израиле, но последние десять лет им владеет японская фирма. У Роскомнадзора были неоднократные претензии к Viber за распространение фейков, а также вербовки граждан в экстремистских целях и продажи наркотиков. Мессенджер в чем-то шел навстречу и удалял, а в чем-то ссылался на отсутствие технической возможности и не удалял. Роскомнадзор техническую возможность, как мы видим, нашел.

А ФСБ на этой неделе накрыла в Москве сразу две сети колл-центров, которые помимо навязывания инвестиционных услуг по типу финансовой пирамиды, заставляли своих клиентов выполнять весьма странные, противоречащие Уголовному кодексу РФ задания. Действовали в интересах как украинского криминала, так и спецслужб. Что, в принципе, уже одно и то же. Подробности смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

ФСБ прерывает спокойную, даже рутинную работу мошеннических колл-центров в Москве. Российский филиал украинского спрута «Милтон-групп» (Milton Group). Спустя несколько дней накрыли подразделение «Химпрома», еще одной киевской ОПГ. Принцип работы у обоих идентичен: кража денег, обман, мошенничество, вымогательство.

«Милтон-групп». Сотрудники самых разных национальностей приносили мошенникам до одного миллиона долларов в день. Основатель преступной паутины «Милтон-групп» — бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Его подельник Яков Кессельман, гражданин Украины и Израиля, отвечал как раз за работу московского офиса. Главный — в Киеве.

Кессельмана арестовали. Еще один руководитель колл-центра — Давид Тодва — в розыске. Жертв подсаживали на инвестиции в несуществующие проекты, криптовалюту. В основном обрабатывали европейцев из 20 стран в возрасте от 25 до 60 лет. Но были и исключения.

«Они сказали, это будет отличная прибавка к моей пенсии. И я заработаю много денег», — рассказала пострадавшая Гуннель Карландер.

Деньги пострадавших уходили с настоящих счетов на мнимые. Жертвам даже показывали, как вырос их доход! С помощью компьютерной графики. Сейчас мошенники дают признательные показания.

«Фактически он видит только пиксели. Те деньги, которые он ввел, их на счету нет. Уже давно. То есть их и не было. То есть там рисуется», — рассказал Даниил Зайченко, руководитель колл-центров «Милтон-групп» в России.

Один из руководителей «Милтон-групп», задержанный силовиками Яков Кессельман рассказывает: украинские власти покровительствовали мошенникам. Кроме того, в работе на территории России была своя специфика.

«Все колл-центры на Украине, они имеют защиту правоохранительных органов. Конкретно — СБУ. Также сотрудники СБУ передавали Давиду Тодва списки транспортной инфраструктуры Российской Федерации, списки железнодорожных вокзалов, списки аэропортов, чтобы сотрудники колл-центров Тодвы обзвонили и дали ложную информацию о минировании тех или иных объектов в определенный период времени. Такая была задача со стороны СБУ поставлена», — рассказал исполнительный директор «Милтон-групп» Яков Кесельман.

«Истории „Химпрома“ и „Милтон-групп“ связаны. Заказчиком выступало политическое руководство Украины, руководство ВСУ, деньги Пентагона, ЦРУ шли на эти нужды», — рассказывает Алексей Мухин, генеральный директор центра политической информации.

А это синдикат «Химпром», тоже разгромлен на этой неделе. У них тот же подход к преступной деятельности. Работа под «крышей» СБУ и первых лиц Украины. Изначально преступники распространяли синтетические наркотики. На территории России было как минимум 17 нарколабораторий.

Вот эксклюзивное интервью, которое наши корреспонденты записали еще год назад с одним из осужденных членов банды.

«СБУ преследовала цель наркотизации населения России. Это их, я не побоюсь этого слова, партнер», — рассказал бывший участник банды.

В 2023-м году «Химпром», казалось, разгромили вчистую. Оказалось, нет. Переквалифицировались. И теперь занимаются телефонным мошенничеством в мировом масштабе. И снова, как и в случае «Милтон-групп», все нити ведут на Украину.

«Когда криминальная активность прикрывается государством, она превращается в государственное преступление, в государственный терроризм», — говорит Алексей Мухин, генеральный директор центра политической информации.

На доске в центре зала инструкция: «Как облапошить собеседника». Руководит группировкой «Химпром» гражданин России и Украины Егор Буркин. Сейчас носит фамилию Левченко. Он в розыске, скрывается в Мексике. По версии следствия, он создал сеть по распространению наркотиков и одновременно корпорацию преступных колл-центров.

«У них тоже есть CRM-система, то есть система менеджмента с информацией клиента. То есть когда они вам звонят, скорее всего, у них уже есть некая база, базы они объединяют в какие-то ворованные базы. Поэтому в таких компаниях работают хорошие IT-специалисты, которые создают внутренние системы документооборота, где загружаются базы, которые украли, украли у каких-то маркетплейсов, веб-сайтов в Интернете», — комментирует руководитель международного центра цифровой криминалистики СПБ ФИЦ РАН Андрей Чичулин.

Часть средств Буркин переводил ВСУ. Украинские журналисты в своих расследованиях утверждают: «Химпром» тесно связан с бывшим министром МВД Украины Арсеном Аваковым**, СБУ — кумом руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Имеет грамоты от начальника разведки Кирилла Буданова**.

Получается немыслимая по цинизму коррупционная схема: европейцы уже третий год спонсируют все «хотелки» Зеленского в ущерб собственным экономикам, а Киев в ответ крышует колл-центры, которые выманивают деньги у граждан Евросоюза.

«Украина на протяжении многих лет занимает одно из первых мест в рейтинге самых коррумпированных стран Европы. Является одним из центров множества преступных операций на протяжении многих лет. Это и организованная преступность, и финансовое мошенничество», — рассказывает депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Будет еще хуже: вся нагрузка по денежной поддержке киевского режима в ближайшие месяцы ляжет на Евросоюз. Республиканцы после инаугурации Дональда Трампа готовятся провести аудит. Кандидат на должность директора ФБР собирается узнать, куда ушли миллиарды долларов.

«Я попросил Конгресс расследовать, куда ушли деньги? Мы просто не можем отдавать просто так сто миллиардов долларов и слышать в ответ: „Я не скажу вам, куда ушли эти деньги“», — рассказывает кандидат в главы ФБР Кэш Патель.

Соратники Трампа потирают руки, при новом президенте старая схема попрошайничества Зеленского уйдет в прошлое: Байден, как известно, Киеву не отказывал.

На эту тему нейросеть даже мультик нарисовала и попала практически в яблочко. Особенно учитывая бэкграунд сына Байдена. Хантера. Наркомана со стажем. Который к тому же долгое время лоббировал интересы Украины в Штатах.

Зависимость в чистом виде — от денег Запада. Учитывая, что и «Милтон-групп», и «Химпром» под покровительством украинской разведки и лиц из высших эшелонов власти. Речь идет о государственной политике Банковой: тянуть деньги откуда угодно, не гнушаясь самых подлых методов.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена

** — внесен в России в перечень террористов и экстремистов