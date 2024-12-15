«Главный жених»: бывший муж певицы Алсу после развода стал завидным холостяком

Ян Абрамов столкнулся с огромной популярностью среди женщин.

Бизнесмен Ян Абрамов после развода с певицей Алсу стал самым главным женихом страны. По крайней мере так считает его адвокат Александр Добровинский.

«В нашей стране появился знаете кто? Главный жених, который только может быть, — это Ян Абрамов. И дня не проходит, чтобы мне не позвонили люди, которых я не видел годами, месяцами. Звонят дамы любого возраста и говорят, в зависимости от наших отношений: „Александр Андреевич, Саша, господин Добровинский, любимый адвокат, познакомьте меня с Яном Абрамовым», — сказал Добровинский в эфире программы.

По словам адвоката, к нему с такой просьбой подходят даже на улице. А все дело, по мнению адвоката, и в деньгах. Абрамов предлагал Алсу за развод 2,5 миллиарда рублей. Теперь остальные женщины тоже хотят выйти замуж за Яна и при разводе получить от него такую сумму.

К слову, сама Алсу полностью довольна своей жизнью. После расторжения 18-летнего брака она почувствовала некую свободу. Погрузилась вновь в творчество, стала чаще общаться с поклонниками. Ее жизнь засияла яркими красками.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алсу описала своего мужчину мечты.