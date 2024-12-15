На Украине устроили кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 95 0

На ситуацию обратили внимание в Союзе православных журналистов.

На Украине устроили кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

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В Трапезной церкви Киево-Печерской лавры на Украине устроили кулинарное шоу. Сюжет об этом снял один из местных телеканалов.

Уточняется, что инициатором шоу в храме стал шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко и сама телекомпания. Там заявили, что лавра для съемок проекта была выбрана якобы потому, что «церковные записи часто сохраняют рецепты, которые часто считаются потерянными».

На ситуацию обратили внимание в Союзе православных журналистов (СПЖ).

«Не молитва, а шоу… теперь в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры все, только не Богослужение», — приводятся в Telegram-канале СПЖ слова Ровенской епархии.

Там заявили, что храм — это место для молитв, покаяния и духовного роста, «а не пространство для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий».

Последние годы киевский режим продолжает сильные гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ), силовики срезают замки с корпусов храмов, где живут паломники и монахи, выгоняют их из обители. Кроме того, прихожане часто подвергаются преследованиям, им угрожают, а иногда в их отношении применяют физическое насилие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские радикалы устроили бойню в храме УПЦ в Черкассах.

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