Стреляли в женщин и стариков: радикалы устроили настоящую бойню в храме УПЦ в Черкассах
Прихожане и служители сначала пытались поговорить с налетчиками и умоляли отступить. В ответ по людям открыли огонь из пистолетов и пустили слезоточивый газ.
Фото, видео: 5-tv.ru
Внимание всего мира сейчас приковано к событиям в украинских Черкассах. Там идет бойня между радикалами Зеленского и прихожанами местного храма. Из него пытаются буквально выжить священников православной церкви Московского патриархата.
По безоружным людям открыли стрельбу, и все это происходит под песни, прославляющие Бандеру. Все подробности — у корреспондента «Известий» Максима Сироткина.
Из пистолетов без разбора стреляли в безоружных прихожан собора, в женщин и стариков. В храме и на его территории — кровавая бойня.
Было три часа ночи, когда около сотни вооруженных радикалов в масках ворвались в разгар литургии в Михайловский собор канонической УПЦ в Черкассах. На них — военная форма, характерные желтые повязки на руках. Они были больше похожи на хорошо организованные военизированные отряды. На днях мэр Черкасс лично выдал им госнаграды.
Прихожане и служители сначала пытались поговорить с налетчиками, умоляли отступить, но нет. И все — с молчаливого одобрения полиции. Приехавшие на вызов правоохранители так и не покинули своих машин.
В одном ряду с прихожанами на защиту собора встал митрополит Феодосий. Собственно, он, похоже, и есть одна из целей боевиков. У СБУ на него четыре уголовных дела, постоянные допросы и обыски. В этот раз обокрали его кабинет, а потом ограбили и весь собор: иконы, образы, пожертвования.
«Это агония, режим идет на дно и пытается захватить с собой людей. Такая бессильная злоба. Подначки так называемой ПЦУ», — считает профессор религиоведения Православного Свято-Тихвинского гуманитарного университета Александр Дворкин.
Утром штурм продолжился. Появились провокаторы, которые, судя по всему, решили собрать вокруг себя толпу, чтобы выдавить защитников храма. Верующие встали у ворот храма живым щитом, но радикалы пустили в ход слезоточивый газ. В какой-то момент им удалось прорвать оборону. В стычке с радикалами появились первые пострадавшие.
Киев начал новый этап войны с верующими. После захвата Киево-Печерской лавры таких диких налетов на храмы стало меньше. Война ушла в законотворческую плоскость. Но после того, как в сентябре Рада приняла закон, по которому каноническая УПЦ должна примкнуть к раскольникам, похоже, радикалам были развязаны руки. И, видимо, Черкассы — это только начало.
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